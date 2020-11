X Factor 2020, quinta puntata: eliminati Melancholia e Cmqmartina

X Factor 2020: I Melancholia nella prima manche

Con la quinta puntata di X Factor 2020 arriviamo all'ultimo miglio di questa edizione fuori dal comune del talent show Sky e, a due settimane dal traguardo, altri due concorrenti lasciano. Vengono infatti eliminati Melancholia e Cmqmartina dopo una serata intensa dal punto di vista emotivo per i giovani artisti di questa edizione e ben condotta dal solito Alessandro Cattelan, tornato a pieno regime dopo l'assenza di un paio di settimane. Anche per questa quinta puntata non sono mancati gli ospiti e ci si è rivolti a due nomi noti della scena rap italiana, Guè Pequeno ed Ernia, entrambi con dischi di successo alle spalle, ma è stata la competizione a catalizzare attenzione e tempo.

X Factor 2020, quinta puntata: un momento dell'esibizione di Blind

Due infatti le manche anche di questa sera, con un eliminato per ognuna di esse. La prima ha rappresentato una grossa opportunità per i talenti in gara, che hanno avuto modo di esibirsi accompagnati non solo dal proprio producer, ma da un'orchestra di venti elementi, tutta composta da donne per il tema dell'Empowerment femminile sostenuto da Sky e il main partner di questa edizione AXA Italia. La responsabilità dell'apertura è stata affidata ai Little Pieces of Marmalade, credibili e personali anche con I am the Walrus dei Beatles, mentre dopo di loro spazio all'emozione con Cmqmartina e La prima cosa bella di Nicola di Bari. Solito approccio per Blind con Tremo, brano composto da un suo testo cantato sulla base di In the End dei Linking Park e genialità per N.A.I.P. alle prese con una prova difficile: Storia d'amore di Adriano Celentano.

X Factor 2020, quinta puntata: I Little Pieces of Marmalade sul palco

Anche per le altre sue concorrenti Hell Raton ha scelto la via dell'emotività, con MyDrama e Piccola anima di Ermal Meta feat. Elisa così come per Casadilego e Dance Monkey di Tones and I in chiusura, dopo una parentesi travolgente affidata ai Melancholia e la loro versione di Hunter di Bjork. Una manche nel complesso suggestiva, al termine della quale è risultato il meno votato Melancholia, che ha dovuto sfidare il meno streammato della settimana N.A.I.P., risultando nel primo eliminato che non ha potuto partecipare al secondo round di canzoni, per lo più nuovi inediti dei concorrenti.

X Factor 2020, quinta puntata: Casadilego sul palco

In apertura Cmqmartina si è esibita con una versione remix di Lasciami andare!, la canzone con cui aveva colpito i giudici alle audition e si è rimasti in casa di Hell Raton con MyDrama e Crudelia di Marracash. Altro inedito, intitolato Affari tuoi, per Blind, mentre Casadilego ha creato un'atmosfera magica con solo piano e voce nel cantare Yesterday dei Beatles. Finale di manche in grande stile con l'energia esplosiva dei Little Pieces of Marmalade e il loro inedito Digital Cramps, ma anche con la carica anarchica di N.A.I.P. che si è esibito con Partecipo. Sono state due concorrenti delle Under Donne di Hell Raton ad andare allo scontro finale: Cmqmartina e MyDrama, tra le quali a spuntarla è stata la prima.

Con soltanto semifinale e finale che ci separano dalla chiusura di X Factor 2020, sono cinque gli artisti rimasti in gara e nessuna squadra è al completo dopo le eliminazioni di questa sera. Appuntamento come sempre a giovedì prossimo, ma senza dimenticare la striscia quotidiana del Daily che permette di gettare un'occhiata al dietro le quinte della settimane dei ragazzi, tra assegnazioni e prove in vista del live successivo.