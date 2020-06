X Factor 2020: i nomi dei giudici svelati in diretta, ecco chi sono

X Factor 2020 avrà dei giudici (quasi) nuovi di zecca: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton. A fare l'annuncio, come promesso la scorsa settimana, è stato Alessandro Cattelan nel corso di EPCC Live.

La conferma più attesa era sicuramente legata al nome dell'unica donna che siederà dietro il tavolo della giuria: Emma Marrone. Diventata famosa grazie a un talent, toccherà a lei, nell'autunno del 2020, passare dall'altra parte della barricata.

Ruolo già toccato in passato invece a Mika, primo giudice internazionale in un talent show italiano, ruolo che ha ricoperto dal 2013 al 2015.

Graditissimo ritorno anche quello di Manuel Agnelli, che per 3 edizioni, dal 2016 al 2018, ha vestito i panni di "giudice severo". Nonostante le parole piuttosto dure con cui il frontman degli Afterhours sembrava aver chiuso la propria carriera nel talent, l'annuncio di questa sera non lascia alcun dubbio sul suo ripensamento.

Ultimo della brigata, e seconda vera new entry della prossima stagione insieme ad Emma, sarà il rapper e produttore Hell Raton, classe 1990, membro della Machete Crew, fondata insieme a Salmo e Slait..

Si è rivelato dunque inesatto il gossip che dava Emis Killa come nuovo giurato del talent di SKY. D'altronde in giornata era stato proprio il rapper a smentire, affermando di aver presentato la propria "candidatura" a X Factor ma di non essere stato preso in considerazione.