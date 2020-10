X Factor 2020: ascolti record per la prima puntata di Bootcamp

X Factor 2020 piace e il record di ascolti del quarto appuntamento, prima puntata di Bootcamp, ne è un chiaro segnale. La puntata di ieri sera ha infatti sfiorato il milione: 994mila spettatori medi con il 3,4% di share (+5% rispetto ai dati di 7 giorni fa).

Il nuovo miglior risultato stagionale per il talent show di SKY, prodotto da Fremantle, è stato determinato anche dal fatto che, con l'assegnazione delle categorie è in effetti cominciata la competizione. E l'adrenalina da gara si è fatta sentire anche sui social, dove la puntata ha totalizzato in rilevazione linear 424.697 interazioni totali (+18% sulla puntata precedente e addirittura +42% rispetto all'omologa puntata della scorsa stagione), che salgono a 448.700 con la rilevazione 24/7 grazie alle quali X Factor 2020 è stato primo contenuto della giornata di ieri.

Inoltre, nel corso della serata di ieri l'hashtag ufficiale #XF2020 è entrato in classifica sia nei Trending Topic Worldwide sia in quelli Italia. In crescita rispetto alla puntata precedente anche il riscontro nei sette giorni per il terzo appuntamento con le Audition, che nel complesso ha raccolto 2.955.000 spettatori medi.

È stato Alessandro Cattelan in persona a comunicare ai quattro giudici, con modalità spettacolari e sorprendenti, le squadre con cui dovranno affrontare questa edizione dello show: a Emma Marrone ha assegnato gli Under Uomini con un messaggio in codice stampato sulla sua maglia dedicata a "Wonderwall" degli Oasis, a Hell Raton son toccate le Under Donne, a Manuel Agnelli una scritta infuocata ha comunicato che quest'anno dovrà seguire i Gruppi, con Mika invece si è trasformato in "Dudewithsign", popolarissimo su Instagram, esponendogli un cartello con su scritto "Hai gli Over".

Dopodiché, ha preso il via una serata tesissima: la prima parte dei Bootcamp, con la giostra delle sedie e i temutissimi switch, che ha visto protagonisti Hell Raton e Mika. La prossima settimana toccherà a Emma e Manuel Agnelli e, in base a quanto visto nell'anteprima a fine puntata, ne vedremo delle belle!

X Factor 2020 va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno ed è sempre disponibile on demand