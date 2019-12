X Factor 2019: Tiziano Ferro ospite della semifinale stasera su Sky!

La semifinale di X Factor 2019 arriva stasera su Sky con super ospite Tiziano Ferro: ultimo scoglio per poter accedere alla finale, solo 4 dei 5 concorrenti ancora in gara potranno coronare il sogno di calcare il palco del talent al Mediolanum Forum di Assago. La situazione vede avvantaggiato Samuel che ha in gara due componenti della sua squadra: Booda e Sierra sono infatti i Gruppi che si giocano l'ingresso alla finale.

Gli altri giudici hanno tutti un concorrente a testa: Mara per i suoi Over schiera Eugenio Campagna, Malika per gli Under Uomini ha Davide Rossi, Sfera Ebbasta per le Under Donne si gioca tutto con la giovane Sofia Tornambene. Ad Alessandro Cattelan il compito di guidare giudici e concorrenti nella sfida che si svolgerà in due manche classiche, al termine delle quali il meno votato di ciascun turno andrà allo scontro finale.

Nella prima manche i concorrenti si esibiranno sulle note dei brani scelti dai rispettivi giudici: Mara ha assegnato ad Eugenio Campagna Una buona idea di Niccolò Fabi, Malika ha scelto Toxic di Britney Spears per Davide Rossi, Sfera ha affidato a Sofia Tornambene Human Nature di Michael Jackson, Samuel ha selezionato Born Slippy, Nuxx di Underworld per la Sierra e Dibby Dibby Sound di Dj Fresh vs Jay Fay per i Booda.

Nella seconda manche spazio per il classico momento My Song, durante il quale i concorrenti presenteranno il loro brano del cuore. Così Eugenio ha scelto Nessuno vuol essere Robin di Cesare Cremonini, Davide interpreterà Uptown Funk di Bruno Mars, la canzone del cuore di Sofia è Love of my Life dei Queen, mentre la preferenza della Sierra è per Ni Ben Ni Mal di Bad Bunny, quella dei Booda è per Level Up di Ciara.

L'attesissimo ospite di questa settimana è Tiziano Ferro, il cui nuovo album, Accetto Miracoli - uscito il 22 novembre in tutto il mondo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) e già certificato Oro - offre un'istantanea molto nitida della sua crescita personale e artistica, costante negli anni, ma ora più che mai frutto di una raggiunta maturità che si riflette nelle scelte stilistiche, nella composizione e nella scrittura. L'artista si esibirà nell'opening con i concorrenti interpretando un medley di tre delle sue hit e presenterà poi, in anteprima assoluta live, il suo ultimo successo In mezzo a questo inverno.

Per la prima volta sul palco di X Factor il pianista siriano Aeham Ahmad, che trasmetterà, grazie alla musica, il suo messaggio di coraggio, orgoglio e speranza, in un'esibizione dalla coreografia semplice, ideata dal direttore artistico Simone Ferrari. Aeham al piano, suonerà un suo brano "I forgot my name" (con testo in arabo) e poi insieme a tutti i concorrenti di X Factor 2019 intepreterà "Mad World" dei Tears for Fears.