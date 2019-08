X Factor 2019: il promo della nuova edizione è dedicato all'amore

X Factor 2019 è alle porte e Sky diffonde il primo promo della tredicesima edizione del talent musicale più fortunato della TV. La clip, che si intitola Music is Love, vede due squadre contrapporsi, i bianchi contro i neri, e al centro i 4 giudici, pronti a darsi battaglia a suon di note musicali (e non solo, il passato ci insegna). A vincere su tutte le divisioni, però, è l'amore, come il titolo vuole, ma anche il rispetto per l'esperienza e la saggezza, come suggerisce il baciamano del più giovane del gruppo alla veterano Mara Maionchi.

X Factor 2019, condotto da Alessandro Cattelan, tornerà dal 12 settembre ogni giovedì su Sky Uno, e su Sky e NOW TV anche in streaming, come sempre intorno alle 21.15. Dietro al tavolo dei giudici una squadra quasi completamente rinnovata, dove il quasi sta per Mara Maionchi, vero faro di un programma che, nonostante qualche critica, non conosce crisi in fatto di ascolti: insieme alla produttrice musicale ci saranno Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta. Il calendario dell'edizione n° 13, a meno di imprevisti nella programmazione, e in base a quanto visto durante gli anni precedenti, dovrebbe essere il seguente:

12 settembre: Audition

19 settembre: Audition

26 settembre: Audition

3 ottobre: Bootcamp

10 ottobre: Bootcamp

17 ottobre: Home Visit

24 ottobre: prima puntata dei Live

In considerazione del fatto che la fase Live può durare dalle 6 alle 7 puntate, la finalissima di X Factor 2019 dovrebbe essere trasmessa da Sky Uno verso tra l'inizio e la metà di dicembre.