X-Factor 2019: ospite Gianna Nannini, ecco le assegnazioni dei giudici!

X Factor 2019 torna stasera su Sky con il terzo live: ecco svelate le assegnazioni dei giudici e Gianna Nannini come ospite, insieme alla rivelazione Mabel. Le luci dell'X Factor Dome si accenderanno con i Live alle 21:15 in punto, rigorosamente su Sky Uno, dove Alessandro Cattelan darà il via allo show.

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l'uscita di scena di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari, X-Factor arriva al giro di boa. La puntata di stasera è decisiva: superare indenni questa sfida permetterà infatti a 7 talenti di presentare il proprio inedito la prossima settimana, debuttando così ufficialmente nel mercato discografico italiano.

Il giudice da battere è Samuel, che guida i suoi Gruppi con una squadra ancora al completo, seguito da Mara Maionchi e Sfera Ebbasta che gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente nelle squadre degli Over e Under Donne; Malika Ayane è in gara con uno solo dei suoi Under Uomini. Sul palco, Alessandro Cattelan guiderà la gara e accompagnerà giudici e concorrenti nelle due classiche manche da 4 esibizioni l'una.

Mara ha scelto Delicate di Damien Rice per Eugenio Campagna e 90 min di Salmo per Nicola Cavallaro. Malika per Davide Rossi ha voluto il celebre brano dei Queen Don't Stop Me Now. Sfera ha affidato Papaoutai di Stromae a Sofia Tornambene e Highest In The Room di Travis Scott a Giordana Petralia. Le scelte di Samuel spaziano da Snow dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra a Milf Money di Fergie affidato ai Booda, mentre i Seawards presentano il loro inedito Feel.

Due gli ospiti di questa settimana: Gianna Nannini e Mabel. La rocker italiana, fresca vincitrice del Premio Tenco 2019, torna sul palco di X Factor per interpretare una delle sue hit più celebri. Venerdì 15 novembre invece esce il suo atteso disco d'inediti La differenza, realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell'analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock. Il risultato sono 10 tracce registrate in presa diretta, per un disco dedicato a coloro che non hanno paura di essere se stessi e dimostrare il loro coraggio ma anche la loro gentilezza con gesti che, come dice la stessa Gianna Nannini, "fanno la differenza".

Mabel, definita una delle nuove stelle della musica internazionale, ha conquistato le classifiche di mezzo mondo con la sua musica collezionando successi in Europa, America e Asia. Quest'anno grazie al singolo Don't Call Me Up - con cui si esibirà sul palco dell'X Factor Dome - è stata nominata nella categoria "British Breakthrough Act" dei Brit Award. A soli 23 anni, ha già venduto oltre 3,5 milioni di singoli nel Regno Unito e ha superato il miliardo di stream in tutto il mondo. Si è affermata come una delle voci più positive e sincere del Regno Unito, con le sue canzoni che parlano d'identità (sessuale, razziale, personale) e dell'amore giovanile. Mabel tornerà in Italia per un'unica data a Milano il 24 febbraio 2020.

Quarto appuntamento anche per Extra Factor, il late night show capitanato da Pilar Fogliati e dal suo compagno di viaggio Achille Lauro. Quest'ultimo racconterà, nella sua rubrica settimanale Al Confidential, le impressioni dei ragazzi sul percorso che stanno facendo, le loro emozioni e i loro timori della settimana appena trascorsa.