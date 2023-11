WWE, tutto quello che bisogna sapere prima di Elimination Chamber: Perth

La WWE tornerà in Australia per un grande Premium Live Event in programma il 24 febbraio 2024. Biglietti in vendita dal 10 novembre.

La WWE tornerà in Australia per un grande Premium Live Event all'inizio del 2024. Elimination Chamber: Perth si svolgerà all'Optus Stadium di Perth, Australia Occidentale, sabato 24 febbraio 2024. Questo sarà il primo Premium Live Event della WWE in Australia dal 2018 e l'unico PLE nella regione Asia-Pacifico nel 2024.

WWE Elimination Chamber: Perth sarà trasmesso in diretta in circa 165 Paesi in 25 lingue e verrà visto in oltre 1 miliardo di case. Lo spettacolo sarà caratterizzato da una serie di incontri al limite del possibile, tra cui il famosissimo match "Elimination Chamber": una grande struttura in acciaio nella quale due partecipanti inizieranno a salire sul ring, mentre gli altri si aggiungeranno a intervalli di 5 minuti, con l'obiettivo finale di eliminarsi a vicenda tramite schienamento o sottomissione.

L'edizione 2023 di WWE Elimination Chamber dal Bell Centre di Montreal ha battuto diversi record della WWE. L'audience dell'evento ha registrato un aumento del 54% rispetto al precedente record stabilito nel 2022. L'evento ha inoltre segnato nuovi record per quanto riguarda gli incassi, il merchandising e le sponsorizzazioni.

Biglietti presto in vendita

I biglietti per Elimination Chamber: Perth saranno disponibili per l'acquisto generale su Ticketmaster.com.au a partire dalle 3 del mattino italiane di venerdì 10 novembre.

I fan interessati a un'esclusiva opportunità di prevendita mercoledì 8 novembre possono registrarsi ora su www.wwe.com/au2024-presale. I pacchetti di biglietti Priority Pass sono disponibili presso On Location e offrono la possibilità di essere a bordo ring per ogni momento emozionante, compresi i posti a sedere premium, l'ospitalità pre-show con le apparizioni delle Superstar WWE, le opportunità di foto a bordo ring, il merchandising esclusivo e altro ancora (visitare per info www.onlocationexp.com/eliminationchamberperth).

Per arrivare a destinazione ci sono molte opzioni di volo dall'Italia a Perth con collegamenti rapidi e semplici da città come Londra e Dubai. Per maggiori informazioni sulla pianificazione del viaggio, visitate il sito https://www.westernaustralia.com/uk/trip-planner. Per saperne di più sulle opportunità di pacchetti di viaggio, visitate Sportsnet Holidays su www.sportsnetholidays.com/wwe-elimination-chamber-perth.

Febbraio è il mese ideale per visitare Perth, perla della West Coast che si affaccia sull'Oceano Indiano. Con un clima caldo e con poche precipitazioni, Perth è una delle capitali più accoglienti, dinamiche e belle da vedere di tutta l'Australia. Si può visitare Rottnest Island (Wadjemup), dove sarete accolti da 63 splendide spiagge e dall'animale più felice del mondo, l'adorabile quokka.

Anche Fremantle (Walyalup) è un'esperienza suggestiva, dove la cultura bohémien incontra lo stile e il fascino di un centro portuale d'altri tempi. Perth ospita la Swan Valley, la regione vinicola più vicina a una capitale australiana, raggiungibile con un tour dello Swan River (Derbal Yerrigan) Scoprite le tante storie di Perth e dell'Australia Occidentale al WA Museum Boola Bardip, prima di esplorare il Centro Culturale circostante. Immergetevi nella cultura Noongar con un tour aborigeno, alla scoperta del significato culturale e delle storie della regione.

Nuotate con i delfini selvatici o i leoni marini a Rockingham, poi trascorrete il pomeriggio navigando nei canali scintillanti di Mandurah (Mandjoogoordap). Brindate al tramonto sull'Oceano Indiano con fish and chips sulla spiaggia o in uno dei numerosi ristoranti in riva al mare. Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito https://www.westernaustralia.com.