WWE Backlash France: Cody Rhodes sconfigge AJ Styles, un PLE da record di incassi

Grandioso successo per la WWE in Francia con il Premium Live Event svoltosi a Lione sabato 4 maggio.

Cody Rhodes si conferma Undisputed WWE Champion e batte AJ Styles alla prima difesa titolata. The American Nightmare supera il fenomenale grazie alla Cross Rhodes, dopo una splendida Cody Cutter.

Così si è concluso il primo Premium Live Event in Francia della storia della WWE, quel Backlash France che ha fatto impazzire il pubblico della LDLC Arena di Lione e anche chi da casa ha seguito l'evento sul WWE Network. Gli undicimila presenti hanno colorato ancora di più l'evento, con uno spettacolo unico sugli spalti dell'arena.

Tanga Loa debutta e aiuta la Bloodline

Il primo boato, assordante, è tutto per Kevin Owens e Randy Orton. Il pubblico canta a squarciagola "Voices", la theme song del Legend Killer. Tutto l'opposto di ciò che succede nel momento dell'entrata di Solo Sikoa e Tama Tonga, con il WWE Universe che inneggia a Roman Reigns. Il caos si genera subito, con la security che ferma i 4 prima ancora dell'inizio del match. Deve intervenire Nick Aldis, il General Manager di SmackDown, che fa partire la contesa, trasformandola in uno Street Fight! Dopo un match spettacolare, arriva Tanga Loa, il fratello di Tama Tonga, che consegna la vittoria alla Bloodline (Samoan Spike di Sikoa su Owens).

Bayley si conferma sul tetto del mondo

L'atmosfera resta caldissima anche nel match a 3 che vale il WWE Women's Championship. Bayley mantiene il titolo grazie a un rapidissimo Roll Up su Naomi: prestazione sublime di Tiffany Stratton. Dopo la contesa grandissimo gesto di Naomi, che elogia la campionessa.

Damian Priest si conferma WWE World Champion. El Campeon batte Jey Uso con l'aiuto di Finn Balor e JD McDonagh. I membri del Judgment Day sono decisivi per la vittoria, ma Priest continua a non gradire la loro presenza a bordo ring. Grazie al lavoro della compagna e alla KOD, Bianca Belair può festeggiare il WWE Women's Tag Team Championship insieme a Jade Cargill. Finisce il regno di Asuka e Kairi Sane, le Kabuki Warriors.

Annunciati, per le prossime puntate di Raw e SmackDown, i tornei King & Queen of The Ring. Le finali saranno nel prossimo Premium Live Event, che porta lo stesso nome, a Gedda sabato 25 maggio.