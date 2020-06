Wrestling, la WWE dice addio a SKy e passa a Discovery

Discovery ha strappato il Wrestling a Sky, un cambiamento epocale per gli appassionati di wrestling italiani che dal primo luglio potranno seguire gli spettacoli di punta della WWE in lingua originale su DPlay PLUS, e dopo qualche giorno, con il commento italiano in chiaro su DMAX.

Era la fine degli anni ottanta quando il Wrestling arrivò su Italia 1 con le telecronache di Dan Peterson, poi con l'avvento della pay TV gli appassionati italiani hanno seguito le gesta di The Undertaker e commpany su Sky. Oggi, dopo ben diciassette anni, la WWE cambia casa e passa su Discovery. L'accordo parte dal prossimo primo luglio: Dplay PLUS trasmetterà in esclusiva Monday Night Raw e Friday Night SmackDown (rispettivamente nella notte tra lunedì e martedì e tra venerdì e sabato) live in contemporanea con gli Stati Uniti con il commento in lingua originale. NXT sarà disponibile on demand su Dplay Plus immediatamente dopo la trasmissione in diretta negli Stati Uniti.

Discovery ha annunciato che gli incontri saranno trasmessi anche in chiaro, ogni settimana i fan della WWE potranno vedere lo spettacolo di Raw, SmackDown e NXT con il commento italiano di Luca Franchini e Michele Posa sul canale free-to-air di Discovery DMAX.

I grandi eventi annuali in pay per view come Suummerslam, WrestleMania e Money in the bank non rientrano nel pacchetto offerto da Discovery e potranno essere visti in Italia solo acquistandoli sulla piattaforma WWE Network.