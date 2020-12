Wonder: stasera su Rai1 il film con Julia Roberts

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Wonder, il film con Julia Roberts e Owen Wilson tratto da una storia vera.

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna in TV Wonder, il film diretto nel 2017 da Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay e Mandy Patinkin, tratto da una storia vera.

August "Auggie" Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e viaggiare tra le stelle, convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto: il bambino è infatti nato con una deformità facciale che finora gli ha impedito di frequentare la scuola. Adesso sta per iniziare il quinto anno alla Beecher Prep e sa che sarà dura integrarsi. La sua famiglia è amorevole e lo aiuta sempre ma ora Auggie riuscirà a convincere i compagni di scuola che è come tutti gli altri?

Wonder è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto dall'esordiente R. J. Palacio. Il film, che nel 2018 ha ottenuto anche una candidatura agli Oscar per il trucco, nasce, come il romanzo, da una storia vera che Raquel Jaramillo, vero nome dell'autrice, ha deciso di raccontare.