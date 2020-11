Wonder Girl diventerà una serie tv prodotta per The CW

The CW ha annunciato lo sviluppo di Wonder Girl, una nuova serie tratta dai fumetti della DC che sarà prodotta da Greg Berlanti.

Wonder Girl diventerà una serie tv, proseguendo gli adattamenti dei fumetti della DC per il network The CW. Il progetto, come prevedibile, sarà prodotto da Greg Berlanti che da tempo si occupa dell'Arrowverse e dei progetti tratti dai racconti dei supereroi raccontati tra le pagine.

I personaggi creati da Joelle Jones al centro di Wonder Girl approderanno quindi sul piccolo schermo e la showrunner del progetto sarò Dailyn Rodriguez, già nel team di Queen of the South.

La protagonista sarò Yara Flor, una ragazzina nata da una guerriera delle Amazzoni e un dio brasiliano di un fiume. La giovane scopre di essere Wonder Girl e di possedere dei poteri con cui cerca di combattere le forze del male che cercano di distruggere il mondo.

La protagonista sarà la prima supereroina latinoamericana di cui si racconteranno le origini. Tra le pagine dei fumetti della DC Yara è da poco diventata la nuova Wonder Woman.

The CW, attualmente, ha nel proprio palinsesto le serie Batwoman, Legends of Tomorrow, The Flash, Superman and Lois, Supergirl e Black Lightning.