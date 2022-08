Wolfgang Petersen: è morto a 81 anni il regista di Air Force One e La storia infinita

Wolfgang Petersen è morto all'età di 81 anni venerdì 12 agosto 2022 dopo aver diretto film molto apprezzati come La tempesta perfetta e Air Force One.

Il regista ha perso la vita a causa di un cancro al pancreas e, come dichiarato dalla famiglia, se ne è andato in modo pacifico mentre era tra le braccia della sua moglie Maria Antoinette, con cui era sposato da 50 anni.

La carriera di Wolfgang Petersen era iniziata in Germania e aveva poi ottenuto un grande successo a Hollywood dopo l'accoglienza estremamente positiva ottenuta nel 1981 con U-Boot 96, nominato a sei premi Oscar, tra cui quelli per la sceneggiatura non originale e la regia.

Nel 1984 ha poi firmato il cult La storia infinita, che ha dato vita a due sequel che non l'hanno però visto coinvolto dietro la macchina da presa.

Tra i suoi progetti più famosi ci sono La tempesta perfetta, Air Force One, Nel centro del mirino, Troy, Il mio nemico, Shattered e Poseidon.

Il filmmaker era nato il 14 marzo 1941 a Emeden, in Germania, muovendo i primi passi dietro la macchina da presa negli anni '60.

Tra le star con cui ha lavorato ci sono icone del cinema come Clint Eastwood, Dustin Hoffman e Morgan Freeman, oltre a Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt, Rene Russo, Glenn Close e Mark Wahlberg.