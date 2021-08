Winter Wonderland: lo sceneggiatore di Cattivissimo Me al lavoro sul nuovo film delle Feste

Cinco Paul, in precedenza co-sceneggiatore di Cattivissimo Me e recentemente della serie Schmigadoon!, realizzerà il film Winter Wonderland in collaborazione con Imagine Kids+Family e Warner Music Group.

Il progetto unirà riprese live-action e sequenze animate, potendo inoltre contare sulle canzoni originali composte dal filmmaker.

Il lungometraggio Winter Wonderland sarà prodotto da Brian Grazer e Ron Howard, a capo di Imagine Entertainment, e da Stephanie Sperber, presidente di Imagine Kids+Family, in collaborazione con Charlie Cohen di WMG. La storia, di cui non sono stati diffusi i dettagli, ruoterà intorno alla popolare canzone natalizia.

Cohen ha dichiarato: "Quando si tratta di una narrazione gioiosa e significativa, non c'è nessuno più bravo di Cinco Paul. Siamo incredibilmente entusiasti di averlo con noi, impegnato a portare in vita questo classico delle feste con i suoi incredibili talenti".

Sperber ha aggiunto: "Non potremmo essere più entusiasti nell'intraprendere questo ambizioso progetto con Cinco Paul, un incredibile filmmaker con una visione e qualcuno con cui ho avuto il piacere di lavorare per anni grazie al franchise di Cattivissimo Me. Questo sarà il primo film di Imagine Kids+Family e non potrebbe essere delineato in modo più perfetto. Prende un classico, dà una svolta alla storia, e unisce l'animazione alle riprese live action per creare il prossimo classico delle feste per una nuova generazione".

Paul ha invece sottolineato: "Essendo stato un incredibile fan di tutti gli speciali delle feste in stop motion fin da quando ero un bambino, anche di quelli non così grandiosi, sono così elettrizzato nel lavorare con WMG e Imagine a questo incredibile progetto divertente".