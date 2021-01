Wim Wenders e David Byrne tra i realizzatori della serie This Is Music

Il regista Wim Wenders e l'artista David Byrne saranno due dei nomi coinvolti nella realizzazione di This Is Music, una nuova serie antologica.

Wim Wenders è coinvolto come regista nella realizzazione di una nuova serie antologica intitolata This Is Music, progetto che verrà presentato dal 2 al 5 marzo al Mercato del Festival di Berlino.

In passato la sezione dedicata ai progetti televisivi aveva già portato alla realizzazione di progetti apprezzati come Freud, Babylon Berlin e Valkyries.

This Is Music sarà prodotta da Oslo Pictures ed è stata creata e scritta da Bjørn Olaf Johannessen. Il progetto potrà contare sul sostegno del regista Wim Wenders, David Byrne, Julie Andem che ha creato in passato la serie Skam, e di Joachim Trier.

Per ora la produzione non ha voluto svelare ulteriori dettagli relativi al progetto che andrà alla ricerca di investitori e produttori a Berlino.

Tra gli altri titoli che verranno presentati ci sono la serie britannica 58 Seconds, scritta da Jeremy Brock e Paul Unwin; il dramma storico Eldorado KaDeWe; il thriller politico Hinterland di Sven Bohse; Balaton Bridgade; Afterparty; l'adattamento per il piccolo schermo del romanzo Until I Find You scritto da John Irving; Speed; e Richter.