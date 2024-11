Win Wenders dirige Tlda Swinton in un corto per Chanel

Tilda Swinton reciterà accanto a Xin Zhilei e all'artista pop cinese Leah Dou in un cortometraggio diretto dal regista tedesco Wim Wenders, nominato agli Oscar, e realizzato per la sfilata Métiers d'Art 2024-2025 di Chanel, che celebra l'arte e l'artigianato.

Lo show è in programma il prossimo 3 dicembre presso il suggestivo Lago dell'Ovest nella città cinese di Hangzhou, un contesto ideale per l'evento specifico, in considerazione della ricca tradizione locale nell'ambito della produzione e del commercio della seta.

Corto e creazioni

Nel film di Wim Wenders lo schermo ipnotico, come spiega Variety, prende vita, permettendo a Tilda Swinton di intraprendere un viaggio verso Hangzhou, tra paesaggi e artisti locali. Il corto è girato tra Parigi e Hangzhou, mescolando passato e presente, fantasia e realtà.

Tilda Swinton in una scena di Julia

Nonostante Gabrielle Chanel non abbia mai visitato la Cina, fu profondamente ispirata dalle immagini contenute negli schermi cinesi, che influenzarono il suo linguaggio visivo e comparvero a livello simbolico tra gli anni '50 e '60 nelle sue creazioni.

Il legame con Chanel

"Chanel prende molto sul serio il suo ruolo di mecenate culturale e fonte di supporto per artisti e istituzioni artistiche in tutto il mondo, e mai questo lavoro è stato più importante, secondo me" ha spiegato Swinton.

Il regista Wim Wenders ha ricordato così il suo legame con Chanel:"Ho passato del tempo nell'ufficio di Mademoiselle Chanel studiando il suo schermo Coromandel. Mi ha fatto una grande impressione. Era come uno schermo cinematografico primitivo o un enorme fumetto che presentava tante piccole storie".