Willy il Coyote: Dave Green regista del film dedicato al personaggio

Willy il Coyote sarà il protagonista di un film che verrà diretto da Dave Green e si intitolerà Coyote vs. Acme, mentre la produzione è stata affidata a Warner Bros..

Il progetto sarà realizzato utilizzando un mix di riprese live-action e animazione e non ha ancora uno sceneggiatore coinvolto nel portare il personaggio animato sul grande schermo. Il film seguirà le disavventure di Willy il Coyote che cerca da sempre di sconfiggere la sua nemesi Beep Beep.

L'Acme, nel mondo dei simpatici personaggi, è l'azienda che offre al coyote le tante armi che utilizza per cercare di raggiungere il proprio obiettivo.

Dave Green ha diretto nel 2015 Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra ed è il regista del film animato Earth to Echo.

Willy è uno dei protagonisti del mondo dei Looney Tunes e ha debuttato nel 1949, diventando protagonista di quasi 50 episodi animati in cui non riesce mai ad afferrare la sua preda. Tra i produttori di Coyote vs. Acme ci saranno anche Chris McKay e gli sceneggiatori Jon e Josh Silberman.