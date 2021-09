William Shatner: l'attore 90enne di Star Trek andrà nello spazio con Jeff Bezos

William Shatner, attore noto soprattutto per aver interpretato il capitano James T. Kirk in Star Trek, sta pianificando di andare nello spazio insieme a Jeff Bezos, fondatore di Amazon. La partenza della missione civile è prevista per il mese di ottobre.

Secondo quanto riportato in queste ore, Jeff Bezos potrà godersi la compagnia di William Shatner durante il suo prossimo viaggio nello spazio. L'attore di Star Trek e Boston Legal dovrebbe infatti partire il prossimo mese, tramite il razzo Blue Origin New Shepard, come riportato da TMZ. Ricordiamo che l'interprete canadese ha compiuto 90 anni a marzo, per cui diventerebbe "la persona più anziana mai lanciata nello spazio".

Già in precedenza, Shatner aveva espresso il suo desiderio di andare nello spazio. L'anno scorso, ad esempio, ha condiviso un'immagine photoshoppata di se stesso con indosso una tuta spaziale, twittandola alla NASA e chiedendo se se poteva unirsi al volo spaziale commerciale SpaceX Crew Dragon Demo-2 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Durante il Comic-Con di San Diego di quest'anno aveva invece suggerito che un viaggio nello spazio sarebbe potuto rientrare nei suoi piani, dichiarando al pubblico: "C'è la possibilità che io salga per un breve momento e scenda". Sebbene Shatner non abbia ancora confermato la sua partenza, TMZ scrive che il volo di 15 minuti potrebbe essere filmato per un documentario. Jeff Bezos è volato nello spazio a luglio per un brevissimo periodo su un razzo privato. Sebbene la sua spedizione sia durata solo pochi minuti, il viaggio nello spazio è costato miliardi di dollari. Sia lui che altri uomini d'affari che hanno preso parte al viaggio questa estate, sperano di realizzare grandi profitti dall'espansione del "turismo spaziale".

Bezos ha recentemente investito 1 miliardo di dollari in progetti di conservazione in tutto il mondo, affermando che il suo viaggio nello spazio gli ha fatto capire quanto sia fragile il nostro pianeta. Nello specifico, ha detto: "La natura è il nostro sistema di supporto vitale ed è molto fragile. Mi sono ricordato di questo proprio a luglio, quando sono andato nello spazio con Blue Origin. Avevo sentito dire che vedere la Terra dallo spazio cambia il punto di vista del mondo. Ma non ero preparato a scoprire quanto questo fosse vero. Abitando quaggiù, il mondo e l'atmosfera sembrano vasti e sembrano stabili. Ma guardando la Terra da lì, l'atmosfera sembra sottile e il mondo finito. Entrambi belli, entrambi fragili".