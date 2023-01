Willem Dafoe nel cast di Pet Shop Boys, il thriller romantico di Olmo Schnabel

Willem Dafoe si unisce al cast di Pet Shop Boys, il debutto alla regia di Olmo Schnabel (figlio del regista candidato all'Oscar Julian Schnabel). Si tratta di un thriller romantico su due uomini che esploreranno le profondità di New York City, muovendosi negli anfratti più segreti e meno conosciuti della città.

Al centro delle vicende di Pet Shop Guys troviamo Dario Yazebek Bernal e Jack Irv, nei panni di due ragazzi problematici nel ventre del vizio newyorkese, in un viaggio che sembra senza alcuna via d'uscita.

Al loro fianco, alcune co-star di spicco come Willem Dafoe e Peter Sarsgaard, seguiti da Emmanuelle Seigner, Jordi Mollà, Louis Cancelmi, Camille Rowe, Maribel Verdu e Angela Sarafyan.

Co-scritto da Irv, Olmo Schnabel e Galen Core, il nuovo film di Willem Dafoe sembra promettere tantissimo, almeno in base alle parole del suo regista: "Qualcuno una volta ha detto 'Se non riesci a sorprendere te stesso come puoi aspettarti di sorprendere qualcun altro?', e io sono assolutamente sorpreso. Questo film è sempre sembrato impossibile o qualcosa di irrealizzabile", ha detto Schnabel a Variety. "Abbiamo messo tutti il nostro amore in questo progetto, e penso sarà molto speciale. Mi sento incredibilmente fortunato e grato di aver potuto collaborare con così tante persone di talento". Non ci resta che attendere nuovi dettagli.