Will Smith presenterà una nuova canzone ai BET Awards

L'attore Will Smith sarà impegnato come cantante durante la serata di premiazione dei BET Awards, che si svolgerà domenica.

Will Smith sembra abbia deciso di dedicarsi nuovamente alla sua carriera come cantante e si esibirà dal vivo con un nuovo brano durante la cerimonia di consegna dei premi BET Awards.

L'attore, nel mese di aprile, aveva già regalato ai fan un'apparizione a sorpresa al Coachella dividendo il palco con J Balvin.

L'annuncio dell'esibizione di Will Smith

Connie Orlando, responsabile di BET, ha annunciato: "Dal suo debutto come rapper a Willy, Il Principe di Bel Air fino a diventare un re dei box office come uno dei Bad Boys, Will Smith è realmente un'icona globale e siamo onorati nel riaccoglierlo sul palco dei BET Awards. Non vediamo l'ora che Will aggiunga un'altra notte che definirà la cultura da non perdere".

Smith presenterà un nuovo brano

Per ora non sono stati svelati altri dettagli riguardanti la performance del premio Oscar che sarà trasmessa dal vivo sugli schermi americani domenica 30 giugno. La cerimonia sarà condotta da Taraji P. Henson.

Usher riceverà un premio alla carriera e sul palco si esibiranno anche Ice Spice, Sexyy Red, Latto, Lauryn Hill & YG Marley, Tyla, GloRilla, Muni Long, Shaboozey e Victoria Monét, Tanner Adell, Cardi B, Davido, Gunna, the Roots, Common, Queen Latifah e i Jungle Brothers.

Il prossimo film del premio Oscar

Will Smith, prossimamente, sarà impegnato sul set di Resistor, un thriller tratto dal romanzo intitolato Influx scritto da Daniel Suarez che racconta la storia di Jon Grady, un fisico che, insieme al suo team scopre uno strumento che può riflettere la gravità, rivoluzionando così il campo della fisica e cambiando il futuro. Un'organizzazione segreta chiamata il Bureau of Technology Control, la cui missione è bloccare il progresso tecnologico e prevenire le conseguenze sociali che potrebbe causare, blocca però le loro ricerche. Quando Grady si rifiuta di entrare a far parte del BTC viene rinchiuso in una prigione high-tech destinata ad altri intellettuali ribelli.