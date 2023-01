Will Smith, Joe Rogan sullo schiaffo a Chris Rock: "Forse è tempo di perdonarlo"

A quasi un anno di distanza dal famigerato schiaffo, Joe Rogan ha affermato che forse le persone dovrebbero perdonare Will Smith per la notte degli Oscar del 2022.

Anche se sembra impossibile è già passato quasi un anno dagli Academy Awards del 2022, dove Will Smith è salito sul palco e ha dato uno schiaffo a Chris Rock per una battuta apparentemente innocua su sua moglie Jada Pinkett Smith. Secondo Joe Rogan, probabilmente è tempo che le persone lo perdonino per il suo gesto sconsiderato.

Come sappiamo, Rogan conduce il podcast più seguito al mondo chiamato The Joe Rogan Experience, i cui episodi diventano virali molto frequentemente grazie al suo seguito incredibile che supera perfino quello di ogni notiziario televisivo statunitense in termini di ascolti.

Sebbene il commentatore della UFC fosse stato inizialmente piuttosto critico nei confronti di Smith dopo l'incidente dello scorso anno, sembra che il tempo abbia ammorbidito il suo approccio. In un recente episodio del suo podcast ha spiegato perché pensa che l'attore meriti di essere perdonato:

"Penso che debba essere perdonato, prova chiaramente un profondo rimorso per quello che ha fatto. Fino allo scorso anno ha vissuto in un mondo in cui non ha ricevuto altro che lodi e adulazione per la maggior parte della sua vita. E poi all'improvviso, agli occhi di molte persone, diventa colpevole di questo momento indimenticabile in cui fa qualcosa di incredibilmente stupido. È un essere umano. Dobbiamo perdonarlo tutti e in primo luogo Chris Rock", ha spiegato Joe Rogan.