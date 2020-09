Will Hunting - Genio ribelle: stasera su TV8 il film con Robin Williams

Stasera su TV8 alle 21:30 va in onda Will Hunting - Genio ribelle, il film diretto da Gus Van Sant, con Robin Williams e Matt Damon.

Stasera su TV8, alle 21:30, va in onda Will Hunting - Genio ribelle, il film arrivato nei cinema nel 1997 con protagonisti assoluti il compianto Robin Williams e Matt Damon.

La locandina di Will Hunting - Genio ribelle

Will Hunting (Matt Damon) é un ragazzo orfano dedito a piccoli furti ma con grandi capacità per la matematica. Ora si guadagna da vivere come addetto alle pulizie del Mit, il celebre Massachusetts Institute of Technology. Grazie alla sua memoria fotografica può leggere un libro in una manciata di minuti e ha una cultura che spazia in diversi campi. Quando per puro caso il professor Lambeau (Stellan Skarsgård) lo vede risolvere un'equazione difficilissima si interessa al suo caso e decide di farlo seguire da un suo amico psicologo, Sean McGuire (Robin Williams). A causa del carattere violento e ribelle di Will, il rapporto tra i due sarà all'inizio conflittuale, ma sfocerà poi in qualcosa di molto profondo, in grado di cambiare la vita di entrambi.

Il film diretto da Gus Van Sant, e che ha portato a Robin Williams la statuetta come miglior attore non protagonista nel 1998, ha anche ricevuto un Oscar come migliore sceneggiatura originale firmata da Matt Damon e Ben Affleck.