White Out: Andreas Prochaska regista del film tratto da una storia di Reinhold Messner

Andreas Prochaska sarà il regista di White Out, progetto prodotto per Chockstone Pictures, che si basa su una storia di Reinhold Messner.

L'alpinista e il regista saranno coinvolti inoltre come produttori esecutivi del film che unirrà spettacolarità ed elementi drammatici.

Il film White Out racconterà la storia di un ragazzo cresciuto nell'ombra del famoso padre, conosciuto come il più grande alpinista di sempre. I due si affronteranno finalmente durante una pericolosa scalata di una cima dell'Himalaya. La sceneggiatura è stata scritta da Olivia Hetreed, Sascha Arango e Don Bohlinger.

Reinhold Messner ha dichiarato: "Lo script di White Out è profondo e, per me, davvero emozionante. Essendo un ammiratore del lavoro di Andreas Prochaska, credo che lo trasformerà in un film insolitamente eccitante e significativo".

Prochaska ha aggiunto: "White Out ha ogni elemento per essere un'esperienza cinematografica immersiva: una portata epica e un dramma personale, azione grandiosa e personaggi reali. Si basa su una storia di Reinhold Messner, il più famoso alpinista di sempre, e il film unisce l'entusiasmo di un thriller legato a un salvataggio in montagna con tematiche esistenziali sull'amore e sulla paternità, sollevando delle domande sul perché, come esseri umani, ci obblighiamo a spingerci ai limiti e andare oltre".