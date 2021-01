When the Crawdad Sings: Taylor John Smith e Harris Dickinson nel cast del film

Il film When the Crawdad Sings, tratto dal libro di Delia Owens, avrà tra i suoi protagonisti anche gli attori Taylor John Smith e Harris Dickinson.

When Crawdads Sing, l'atteso adattamento cinematografico del romanzo di Delia Owens, ha trovato i suoi protagonisti maschili: Taylor John Smith e Harris Dickinson.

Il progetto sarà prodotto da Reese Witherspoon, che aveva scelto il libro come uno dei titoli del suo bookclub online, tramite la sua Hello Sunshine.

La protagonista di Where The Crawdads Sing sarà Daisy Edgar-Jones. La sceneggiatura sarà firmata da Lucy Alibar, mentre alla regia sarà impegnata Olivia Newman.

La storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti e segue quello che accade a Kya, una giovane donna abbandonata dalla sua famiglia e che è cresciuta da sola nell'area paludosa situata nella periferia della sua piccola cittadina. Quando il suo ex fidanzato viene ritrovato morto, Kya viene immediatamente considerata la prima sospettata per il suo omicidio.

Taylor John Smith e Harris Dickinson reciteranno nell'atteso prodotto che verrà realizzato per Sony cercando di replicare il successo del romanzo che ha venduto in tutto il mondo 8.5 milioni di copie, rimanendo nella classifica del The New York Times dei titoli più venduti per oltre due anni dal debutto avvenuto nel 2018.

Smith ha recentemente recitato in Shadow in the Clouds accanto a Chloe Grace Moretz, The Outpost e nella serie Sharp Objects.

Dickinson, invece, fa parte del cast di The King's Man ed è apparso anche in Maleficent: Mistress of Evil.