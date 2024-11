What If...?: Natasha Lyonne entra nel cast della terza stagione

La terza stagione di What If...? ha aggiunto la star di Russian Doll Natasha Lyonne al suo cast. Interpreterà lo stesso personaggio anche in The Fantastic Four: First Steps?

I Marvel Studios hanno messo insieme uno dei loro migliori ensemble per The Fantastic Four: First Steps. Guidato da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, il cast di supporto comprende nomi come Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne.

Non sappiamo chi interpreterà quest'ultima, anche se i fan hanno ipotizzato che la star di Russian Doll potrebbe essere chiunque, da Alicia Masters alla voce di H.E.R.B.I.E.

Un nuovo personaggio

Quello che non ci aspettavamo è che la Lyonne si unisse al cast della terza stagione di What If...? nei panni di un supereroe appena creato. Il sito stampa della Disney ha confermato che l'attrice interpreterà Byrdie, un personaggio originale che viene mostrato in azione insieme al Capitano Carter e a Kahhori nella foto pubblicata ufficialmente qui sotto.

L'unico personaggio dei fumetti con un nome simile è Birdy, un mutante alleato di Sabretooth che non ha le ali e non è probabilmente legato in alcun modo alla Byrdie del MCU.

Sembra che la ragazza dai capelli rossi che vedete nell'immagine abbia delle vere ali, simili a quelle della versione a fumetti di Joaquin Torres, quindi potrebbe essere un "Falcon" della realtà alternativa. Come prevedibile, si stanno già scatenando le speculazioni sul fatto che si tratti dello stesso personaggio che Lyonne interpreterà nel reboot dei Fantastici Quattro. Sebbene sia possibile, è probabile che non sia questo il caso.

What if 2: un'immagine del secondo episodio

Non dimentichiamo che il regista Matt Shakman ha dichiarato che la Prima Famiglia Marvel è l'unico supereroe della sua realtà, quindi non è detto che Byrdie entri in azione al loro fianco. Tuttavia, non possiamo fare a meno di chiederci se Lyonne potrebbe avere l'opportunità di vestire i panni di questa eroina nei prossimi film degli Avengers...