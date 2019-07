What If... ?, una figura misteriosa nel logo divide i fan: Captain America o Teschio Rosso?

Il logo della serie What If... ? sta dividendo i fan dei fumetti Marvel, indecisi sulla sua identità che potrebbe essere Captain America versione zombie o Teschio Rosso.

What If... ?, la serie animata Marvel, farà parte della Fase 4 dell'universo cinematografico e televisivo arrivato sugli schermi e il logo del progetto potrebbe contenere un'anticipazione di uno dei racconti al centro del progetto.

L'immagine promozionale mostra infatti un'inquietante figura che indossa il costume di Captain America. I fan dei fumetti si sono però divisi nel decidere se nel logo di What If... ? appaia l'eroe in versione "zombie" o Teschio Rosso con la maschera e il costume con cui conosciamo Steve Rogers.

Lo show seguirà i racconti narrati da Uatu l'Osservatore, doppiato da Jeffrey Wright, una creatura celestiale che ha il compito di osservare gli eventi senza intervenire. Il personaggio è stato introdotto in Guardiani della Galassia Vol. 2 durante il cameo di Stan Lee.

Uatu proporrà anche una dimensione temporale diversa da quella conosciuta e le star dei cinecomic e delle serie tv saranno impegnate per doppiare i propri personaggi. Uno degli episodi dovrebbe mostrare cosa sarebbe accaduto se Peggy Carter fosse diventata Captain America e se Howard Stark avesse realizzato una tuta in stile Iron Man per Steve Rogers.

Lo show debutterà sulla piattaforma di streaming Disney+ nell'estate 2021.

Ecco il logo al centro delle discussioni online:

Well people say that it's a zombie captain America but I think it may be a red skull wearing captain America suit #MarvelPhase4 #MarvelStudios pic.twitter.com/wdgJkEL8dS — Bitchy_didi (@Bitchyd26707706) July 25, 2019

Il primo show animato della Marvel è una delle proposte destinate alla piattaforma di streaming Disney+ tratta dal mondo dei fumetti. Nel catalogo del nuovo servizio ci saranno infatti The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie, Wanda/Vision dedicato ai personaggi di Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Loki con star il villain di Tom Hiddleston e Hawkeye che vede come star Jeremy Renner nel ruolo di Occhio di Falco.