WGA: il sindacato sceneggiatori approva l'uso dell'IA, ma a una condizione

La Writers Guild of America ha proposto di consentire all'intelligenza artificiale di scrivere sceneggiature, a condizione che questo non influisca sui crediti o sui diritti degli autori.

In precedenza, il sindacato degli sceneggiatori a Hollywood aveva indicato che avrebbe proposto di regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale nel processo di scrittura, che di recente è emerso come una preoccupazione per gli autori che temono di ritrovarsi senza un lavoro.

Tuttavia, contrariamente a quanto ci si aspettava, la corporazione non ha proposto un divieto assoluto all'uso della tecnologia AI. Al contrario, la proposta consentirebbe a uno scrittore di utilizzare ChatGPT come aiuto per scrivere una sceneggiatura senza dover condividere i crediti di scrittura o dividere i diritti. In alternativa, un dirigente dello studio potrebbe consegnare allo scrittore una sceneggiatura generata dall'IA da riscrivere o perfezionare e lo scrittore sarebbe comunque considerato il primo autore del progetto.

Sunspring è il primo film scritto da un'intelligenza artificiale

In effetti, la proposta tratterebbe l'IA come uno strumento - come Final Draft o una matita - piuttosto che come uno scrittore. L'intento sembra essere quello di permettere agli scrittori di beneficiare della tecnologia senza essere trascinati in dibattiti sui crediti con i produttori di software.

Il termine "materiale letterario" è un termine fondamentale dell'accordo minimo di base della WGA: si tratta di ciò che uno "scrittore" produce (compresi racconti, trattamenti, sceneggiature, dialoghi, bozzetti, ecc.) Se un programma di intelligenza artificiale non è in grado di produrre "materiale letterario", allora non può essere considerato uno "scrittore" in un progetto.

Il "materiale di partenza" si riferisce a cose come romanzi, opere teatrali e articoli di riviste, su cui può basarsi una sceneggiatura. Se una sceneggiatura si basa su materiale pre-esistente, non è considerata una "sceneggiatura originale". Lo scrittore può anche ottenere solo il credito di "sceneggiatura di", piuttosto che quello di "scritto da".

La WGA continuerà la contrattazione per le prossime due settimane prima di riferire ai membri l'esito o la decisione di un eventuale sciopero. Il contratto attuale scade il 1° maggio.