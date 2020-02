Westworld 3, il poster della serie: "Il libero arbitrio non è libero"

Westworld 3: il poster della terza stagione della serie

Il libero arbitrio non è libero: Westworld 3 mette in guardia i fan sin dal primo poster della terza stagione della popolare serie HBO a cominciare dalla headline che campeggia su un abbagliante sfondo rosa che di roseo non ha nulla.

La serie HBO farà ritorno con i nuovi episodi a partire dal 15 marzo negli USA e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic. Confermato il ritorno, nella terza stagione di Westworld, di Evan Rachel Wood nel ruolo di Dolores, Thandie Newton in quello di Maeve, Ed Harris (the Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) e Rodrigo Santoro (Hector Escaton). Tra i nuovi personaggi che si uniranno al cast della serie ci sarà la star di Breaking Bad Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., e Michael e Tommy Flanagan.

Il co autore della serie, Jonathan Nolan ha anticipato un po' di tempo fa che Westworld 3 sarà parzialmente ispirata a Blade Runner di Ridley Scott e si focalizzerà su un futuro distopico: "Solo perché il mondo è corrotto al suo interno, non significa che non possa apparire bello. Volevamo esplorare una forma di distopia mai vista prima."