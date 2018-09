Wepromo Academy: ecco due nuovi master dedicati a cinema e serie tv!

Sei un binge watcher professionista? Vai al cinema mezz'ora prima che inizi il film per goderti i trailer sul grande schermo perché a casa non è lo stessa cosa? Le grandi passioni si possono trasformare anche in una professione: è nata la Wepromo Academy che nasce dall'esperienza di Wepromo, l'agenzia specializzata in entertainment marketing, che da oggi propone due master specialistici dedicati al mondo del cinema e delle serie tv pensati per chi intende affacciarsi al mondo del lavoro e scoprire quali sono i ruoli professionali che oggi richiede l'industria dell'intrattenimento.

Il Master in promozione e marketing del cinema offre l'analisi delle strategie di lancio di diversi franchise cinematografici, raccontati da professionisti di aziende come Uci Cinemas, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox e The Walt Disney Company. Dal product placement alle anteprime, dai comarketing alle campagne web, verranno esplorati i principali aspetti del marketing cinematografico con approfondimenti sugli strumenti social che oggi vengono utilizzati per promuovere il cinema in sala, il tutto accompagnato da veri e propri workshop più pratici.

Il Master in Content marketing del cinema e delle serie tv invece si focalizzerà sul ruolo dell'ufficio stampa 3.0, sulla capacità degli influencer di comunicare in modo incisivo e virale i contenuti che colossi come Netflix ed Amazon rilasciano quotidianamente sul web. La content strategy e lo storytelling saranno il focus principale del master cui interverranno manager di Sky, influencer come Barbie Xanax e cinema expert.

Sul sito ufficiale di We Promo Academy troverete tutte le info e, per i più curiosi, anche una videolezione gratuita!