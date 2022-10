Went Up The Hill: Vicky Krieps e Dacre Montgomery nel nuovo film di Samuel Van Grinsven

Mentre Went Up The Hill prende gradualmente forma, Vicky Krieps e Dacre Montgomery entrano a far parte ufficialmente del cast di questa storia dalle tinte inquietanti.

Vicky Krieps, la star di Corsage e Phantom Thread, sarà la protagonista di una nuova storia sui fantasmi dal nome Went Up The Hill. Al suo fianco troviamo Dacre Montgomery, celebre per il suo ruolo in Stringer Things.

In base a quanto riportato da Deadline, la trama di Went Up The Hill si ruota intorno al personaggio di Jack (Dacre Montgomery), che dopo essere stato abbandonato dalla madre si avventura nella Nuova Zelanda per partecipare al suo funerale e lì incontra la sua vedova in lutto, Jill (Vicky Krieps). Il ragazzo è alla ricerca di risposte nei confronti della madre e della sua vita, entrando in un vortice pericoloso fatto di verità negate. La situazione si complica quando il fantasma della madre ritorna dal mondo dei morti e utilizza i corpi dei due protagonisti per parlare con loro, istigando una danza notturna pericolosa per la vita.

Alla regia di Went Up The Hill troviamo Samuel Van Grinsven, anche co-sceneggiatore insieme a Jory Anast. Parlando del film il regista ha rivelato che: "È emozionante avere Vicky e Dacre a incarnare questi personaggi unici e stimolanti. Sono due artisti audaci che ammiro, è un onore creare questa storia inquietante insieme a loro. La coppia completa il nostro stimolante team di collaboratori in Australia, Nuova Zelanda e oltre, dandomi il supporto necessario per portare il mio secondo lungometraggio sullo schermo".