Welcome to the Blumhouse: svelata la data di uscita su Prime Video

Blumhouse ha rivelato la data di distribuzione dei quattro nuovi progetti di Welcome to the Blumhouse. I film saranno distribuiti in autunno su Amazon Prime Video

Blumhouse continua a mietere vittime! La celebre casa di produzione fondata da Jason Blum, infatti, ha annunciato ufficialmente la data di uscita di quattro nuovi progetti dell'antologia di Welcome to the Blumhouse: il 1 ottobre 2021.

I quattro nuovi titoli di Welcome to the Blumhouse (Black as Night, Bingo Hell, Madres e The Manor) saranno distribuiti a partire dal prossimo ottobre su Amazon Prime Video. In modo particolare, i primi due film arriveranno sulla piattaforma di streaming l'1 ottobre; per i secondi due, invece, toccherà attendere una settimana in più e aspettare con pazienza la data dell'8 ottobre.

Ad aver annunciato i nuovi progetti di Welcome to the Blumhouse è stato lo stesso Jason Blum attraverso il suo profilo Twitter. I quattro titoli saranno distribuiti esattamente dopo altri quattro progetti che hanno visto la luce su Amazon Prime Video nel corso del 2020. Gli otto film fanno parte dell'antologia di titoli prodotti da Blumhouse Productions esclusivamente per il servizio di video on demand fondato da Jeff Bezos. A spiccare in modo particolare in questo secondo gruppo di film è Bingo Hell, diretto da Gigi Saul Guerrero, nuova star dell'horror contemporaneo annoverata da Variety, Empire, Bloody Disgusting e Dread Central come uno dei nomi da tenere d'occhio nel futuro. La regista ha già collaborato con Blumhouse Productions in Culture Shock (facente parte del progetto Into the Dark) e dirigendo Hail, Mary, episodio della seconda stagione di The Purge.

Blumhouse Productions sarà presente alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia grazie alla presentazione in anteprima mondiale di Halloween Kills e al conferimento del Leone d'Oro alla Carriera a Jamie Lee Curtis, celebre volto di Laurie Strode.