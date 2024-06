Watchmen: il teaser del film animato vietato ai minori anticipa un pericolo imminente

Primo sguardo al film in due parti che riporta sullo schermo le gesta degli antieroi di Alan Moore in una versione animata vietata ai minori di 17 anni.

Warner Bros. Entertainment ha offerto un primo sguardo al preannunciato film d'animazione sugli Watchmen in due parti atteso dai fan di Alan Moore attraverso un teaser che anticipa le atmosfere tese e drammatiche.

Da quanto anticipato finora, i capitoli 1 e 2 di Watchmen saranno classificati R, vietati ai minori di 17 anni non accompagnati dunque, e non verranno presentati in anteprima contemporaneamente. Come rivelato da Warner Bros. durante una presentazione al Festival di Annecy (tramite @MidouMir su X/Twitter), l'uscita del capitolo 1 è prevista per la fine dell'anno. Il secondo capitolo seguirà nel 2025.

Per quanto riguarda il teaser diffuso oggi, si tratta di un promo di 40 secondi che mostra solo alcuni frammenti della storia, anticipando la presenza di figure chiave come Doctor Manhattan, Nite Owl e Rorschach mentre sono intenti a chiedersi chi si nasconde dietro una serie di recenti omicidi di supereroi. Il film riporterà sullo schermo la graphic novel di culto firmata da Alan Moore e Dave Gibbons.

I due film animati di Watchmen sono stati annunciati per la prima volta al Comic-Con di San Diego 2023. A quanto possiamo giudicare dal primo teaser, il progetto sembra piuttosto aderente al materiale originario che è già stato portato più volte sullo schermo.

Forse l'adattamento più noto è il film live-action di Zack Snyder del 2009. Poi, nel 2019, HBO ha realizzato una versione seriale. Come sottolinea il nostro approfondimento su Watchmen, lo show ha preso una direzione diversa raccontando una storia che si svolge molto tempo dopo gli eventi della narrazione originale. Entrambi i progetti hanno ricevuto elogi e critiche nel corso degli anni, anche se per ragioni molto diverse.