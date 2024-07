Watchmen: Chapter 1, il primo cupissimo trailer svela le voci originali del film animato

Svelato il primo cupo e intrigante trailer di Watchmen: Chapter 1, film d'animazione in due parti che torna a rivisitare l'universo della graphic novel di culto di Alan Moore. Il trailer svela le voci originali della pellicola in arrivo targata Warner Nros., forte di un notevole cast vocale. Matthew Rhys, Katee Sackhoff, Titus Welliver, Michael Cerveris e Troy Baker soni tra gli attori che danno voce ai personaggi di Watchmen Chapter I, diretto dal veterano dell'animazione Brandon Vietti.

Ambientato in un universo alternativo in cui i vigilantes in costume sono reali, Watchmen sfida la natura e la moralità della narrazione dei supereroi svelandone il lato oscuro. Matthew Rhys darà voce a Dan Dreiberg, alias Gufo Notturno, Kathee Sackhoff doppierà Laurie Juspeczyk, più nota come Spettro di Seta, Titus Welliver sarà la voce di Walter Kovacs, alias Rorschach, Troy Baker doppierà Adrian Veidt /Ozymandias e Michael Ceveris presterà la propria voce al noto Jonathan Osterman, alias Dottor Manhattan.

E ancora, Rick D. Wasserman è Edward Blake, Alias il Comico, Adrienne Barbeau è Sally Jupiter, la prima Spettro di Seta, Jeffrey Combs interpreta Edgar Jacobi/Moloch, Geoff Pierson è Hollis Mason, il primo Gufo Notturno, Corey Burton è Captain Metropolis, John Marshall Jones è Hooded Justice, Yuri Lowenthal interpreta Wally Weaver e Kari Wahlgren è Janey Slater.

Watchmen: una storia di adattamenti travagliata

Per decenni, Watchmen si è rivelato un titolo difficile da adattare nonostante i tentativi di registi come Terry Gilliam, Darren Aronofsky e Paul Greengrass. Ma nel 2009, la Warner Bros. ha finalmente realizzato un adattamento live-action di quasi tre ore con Patrick Wilson, Malin Akerman, Jackie Earle Haley, Matthew Goode e Billy Crudup diretto da Zack Snyder.

Il regista di 300 si è impegnato a ricreare con cura l'opera d'arte di Alan Moore e Dave Gibbons che ribalta il concetto di supereroi buoni e altruisti riflettendo sulla loro moralità. L'adattamento di Snyder ha diviso nei giudizi, incassando 185,3 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 2019 WB ha fatto il bis dando vita a un adattamento seriale firmato da Damon Lindelof, ambientato 34 anni dopo gli eventi della graphic novel, che ha ottenuto grandi elogi.