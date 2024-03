Watch Dogs: Sophie Wilde star del film diretto da Mathieu Turi tratto dal videogame

Il videogioco Watch Dogs diventerà un film prodotto da New Regency e la protagonista sarà Sophie Wilde, recentemente star di Talk To Me.

Il titolo di UbiSoft ha ottenuto nel corso degli anni oltre 50 milioni di giocatori.

I primi dettagli del progetto

Mathieu Turi sarà il regista di Watch Dogs e la sceneggiatura è firmata da Christie LeBlanc, che ha recentemente firmato il thriller Oxygen prodotto per Netflix.

Attualmente la trama del lungometraggio è avvolta dal mistero. Il gioco è ambientato nella versione fittizia di alcune città reali, in vari periodi temporali, e al centro della trama ci sono vari hacker che, pur avendo obiettivi differenti, si ritrovano coinvolti nel mondo criminali della propria città, affrontando società corrotte, boss criminali e altri hacker che sfruttano il ctOS (central Operating System), un network che mette in connessione ogni device elettronico in una città in un unico sistema e contiene le informazioni personali della maggior parte dei cittadini.

Sophie Wilde ha recitato nei film Talk to Me e The Portable Door, oltre alla serie Boy Swallows Universe.

Mathieu Turi ha recentemente diretto The Deep Dark, presentato in anteprima italiana al Trieste Science+Fiction 2023, ed è attualmente impegnato nell'adattamento televisivo del videogioco Plague Tale: Innocence.