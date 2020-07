Watch Dogs: Legion, il trailer cinematico e la data di uscita

Watch Dogs: Legion ha ora un trailer e, dopo molta attesa, una data di uscita: il 29 ottobre 2020.

Il corto diretto da Alberto Mielgo mostra delle spettacolari sequenze del mondo in cui Londra è sotto il controllo di un'organizzazione autoritaria, seguendo un personaggio in fuga tra le fermate della metropolitana, le strade trafficate e i palazzi di Londra.

Il video davvero spettacolare, pur non essendo una sequenza di gioco, anticipa l'atmosfera e lo stile del nuovo capitolo dell'adrenalinico franchise in cui la tecnologia permette di controllare gli abitanti e l'intera società. Il video introduce poi la Resistenza.

Watch Dogs: Legion è ambientato nella città di Londra e gli utenti potranno controllare più di un personaggio, oltre a collaborare tra di loro, dando vita a team composti fino a quattro persone.

Il videogioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, e Xbox Series X e Stadia.

Al centro della trama ci sarà un gruppo di hacker chiamato DedSec che si scontra con un regime autoritario dopo che ha preso il potere del Regno Unito grazie a un sistema di sorveglianza chiamato ctOS. DedSec recluta quindi alleati nella città per dare vita a una resistenza.

I personaggi hann o una propria storia, un passato e abilità diverse.

Ogni giocatore verrà assegnato a una classe diversa in base alle proprie capacità e ci saranno degli upgrade al termine di missioni e attività.

I personaggi potranno essere uccisi, salvati da un altro personaggio, o provare a resistere pur essendo feriti, rischiando però di avere conseguenze complicate per la propria squadra.