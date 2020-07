Warrior 2: il teaser trailer mostra la tensione a San Francisco

Warrior 2, di cui è stato condiviso il teaser trailer, arriverà sugli schermi americani di Cinemax nel mese di ottobre e in Italia dovrebbe essere, come accaduto con la prima stagione, distribuito da Skey.

Nel video si può vedere qualche seqeunza inedita della continuazione della storia di Ah Sahm, il giovane arrivato a San Francisco, dove è in corso una battaglia per il potere tra alcune famiglie di criminali.

Warrior è un kung fu drama ambientato alla fine del 1800 ed è nato da un'idea di Bruce Lee, sviluppata dopo la morte della star del cinema, da sua figlia Shannon.

Lo show segue Ah Sahm (Andrew Koji, Fast & Furious 6), un prodigio nelle arti marziali che arriva a San Francisco dalla Cina in circostanze misteriose e diventa in breve l'uomo di fiducia di una delle tong più potenti di Chinatown (completamente ricostruita in Sudafrica, a Cape Town), le famiglia cinesi dedite al crimine organizzato. L'interprete principale della serie è Andrew Koji nei panni del protagonista, nel cast insieme a Kieran Bew (The Street), Olivia Cheng (Marco Polo), Dianne Doan (Vikings), Dean Jagger (Il Trono di Spade), Langley Kirkwood (Invictus - L'invincibile), Hoon Lee (Banshee - La città del male), Christian McKay (Io e Orson Welles), Joe Taslim (Fast & Furious 6), Jason Tobin (The Fast & the Furious: Tokyo Drift), Joanna Vanderham (The Paradise), Tom Weston-Jones (Copper) e Perry Yung (The Knick).