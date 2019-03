Warner Bros: Kevin Tsujihara si dimette dopo lo scandalo

Kevin Tsujihara si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato di Warner Bros. dopo le notizie emerse online relative alla sua relazione con Charlotte Kirk e le indiscrezioni sul modo in cui avrebbe usato la sua posizione professionale per dare una spinta alla carriera dell'attrice. Nella giornata di domani lo studio svelerà il nome di chi lo sostituirà temporaneamente.

John Stankey, a capo di Warner Media, ha dichiarato: "La dimissione di Kevin da Capo e CEO di Warner Bros è nel miglior interesse di WarnerMedia, Warner Bros., dei nostri dipendenti e dei nostri partner. Kevin ha contribuito in modo grandioso al successo dello studio negli ultimi 25 anni e lo ringraziamo per questo. Kevin si rende conto che i suoi errori sono contrari alle aspettative nei confronti della leadership dell'azienda e potrebbe avere un impatto nella sua capacità di andare avanti".

Stankey ha inoltre voluto ringraziare i propri dipendenti per la pazienza, l'onestà, l'impegno e la professionalità.

Kevin Tsujihara era alla guida dello studio fin dal 2013, collaborando con la Warner Bros fin dal 1994. Il produttore ha inviato un messaggio ai suoi colleghi e dipendenti in cui spiega: "Nel corso dell'ultima settimana e mezza ho riflettuto su come l'attenzione nei confronti delle mie azioni passate potrebbero avere un impatto sul futuro della società. Dopo una lunga introspezione e dialoghi con John Stankey, abbiamo deciso che la scelta giusta era che mi dimettessi".

Il comunicato prosegue dichiarando: "Amo questa azienda e le persone che la rendono così grandiosa. Sono stato onorato nel guidare questa organizzazione e lavorare accanto a dei dipendenti di così grande talento negli ultimi 25 anni. Insieme abbiamo costruito questo studio, rendendolo un leader del settore". Il produttore ha poi concluso la sua lettera ringraziando i colleghi e i partner sul lavoro che gli sono stati accanto durante questo periodo difficile, e l'intero staff della Warner Bros. che hanno reso lavorare per l'azienda un vero piacere.