Warner Bros Discovery e Paramount Global verso la fusione?

A New York si sono svolte alcune conversazioni tra i CEO di Warner Bros Discovery e Paramount Global legate a una possibile fusione tra le due realtà.

Warner Bros Discovery e Paramount Global sembra stiano valutando la possibilità di una fusione tra le due realtà attive in campo cinematografico e televisivo.

Le fonti di Deadline hanno infatti confermato che c'è stato un incontro tra Bob Bakish e David Zaslav, CEO di Paramount e Warner.

Le indiscrezioni

Le conversazioni riguardanti una possibile fusione, avvenute a New York, sono comunque nelle fasi iniziale.

Shari Redstone, l'azionista di maggioranza di National Amusements, che possiede Paramount, sembra stia valutando l'ipotesi di vendere l'azienda o cederne una parte, tra cui Skydance e RedBird Capital.

Redstone non era presente durante l'incontro tra Zaslav e Bakish, ma ha parlato più volte con Zaslav, in particolare del ruolo di CBS.

Le notizie di una possibile fusione hanno fatto registrare un piccolo calo nel valore delle azioni pari al 6% per quanto riguarda Warner Bros Discovery e del 2% per Paramount.

Anche se le conversazioni si concludessero con il progetto di un'unione delle due realtà, Warner Bros Discovery non potrebbe compiere la transazione fino ad aprile, quando saranno trascorsi i due anni dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery.

Deadline ha inoltre ricordato che Paramount sta parlando di vendere potenzialmente BET Media (che comprende BET e VH1), e alcune operazioni legate allo streaming. Tra i potenziali compratori ci sono Byron Allen e un gruppo di investitori guidati da Scott Mills, CEO di BET.