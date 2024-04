Warner Bros. adatterà la serie 'Meerkat Manor' per il grande schermo

La Warner Bros. Pictures Animation si sta dirigendo verso il caveau di Discovery per adattare la serie Meerkat Manor di Animal Planet in un film d'animazione. Pensate a Happy Feet: la serie creata da George Miller, incentrata sui pinguini ballerini, ha incassato oltre mezzo miliardo di dollari al botteghino mondiale.

Animal Planet della Warner Bros. Discovery ha trasmesso Meerkat Manor per la prima volta nel 2005 e lo show è diventato il programma più seguito della rete nel corso delle sue quattro stagioni. La serie, nominata agli Emmy, ha raggiunto 204 milioni di famiglie in più di 160 Paesi solo sulla piattaforma Animal Planet.

La docuserie seguiva i Whiskers, una famiglia di suricati, mentre lottavano per sopravvivere nel deserto del Kalahari in Sudafrica. Come per Happy Feet, la Warner Bros Pictures Animation utilizzerà l'animazione fotorealistica per catturare i Whiskers per il loro debutto nel lungometraggio.

I dettagli del film

Il film Meerkat Manor sarà prodotto da Seth Green e Tracy Falco di The Green Room. I produttori esecutivi sono la creatrice della serie originale Caroline Hawkins e Clare Birks della Oxford Scientific Films. OSF è di proprietà di ITV Studios.

"Mentre continuiamo a far crescere la nostra serie di lungometraggi animati, siamo entusiasti di portare sul grande schermo l'amato Meerkat Manor di Animal Planet della WBD. Insieme ai nostri partner Tracy, Seth, OSF e ITV Studios, non vediamo l'ora di creare un'avventura animata fotorealistica per le famiglie di nuova generazione e di vedere i nostri amici suricati fare il loro debutto nei lungometraggi come non sono mai stati visti prima", ha dichiarato Bill Damaschke, presidente della Warner Bros Pictures Animation.

Hawkins ha dichiarato: "Sono passati 20 anni da quando abbiamo sperimentato una soap opera sulla fauna selvatica in uno scantinato di Londra, e ora eccoci qui. Quale migliore prova potrebbe esserci del fascino duraturo dei suricati? Sono certo che sarebbero entusiasti di raggiungere la celebrità a Hollywood! La Warner Bros è la sede naturale per questo film e sono lieta di collaborare con Tracy, Seth e Bill, la cui esperienza visionaria non è seconda a nessuno".

I produttori Green e Falco hanno dichiarato: "I suricati sono stati personaggi secondari nei film d'animazione ed è ora che ricevano il trattamento da star che meritano. Crediamo che la storia commovente e divertente di Meerkat Manor, ricca di tutti i drammi, le emozioni e l'umorismo dell'esperienza umana, risuonerà con il pubblico di tutte le età. Non potremmo essere più entusiasti di portare in vita questi adorabili personaggi in un modo nuovo ed emozionante, con i partner perfetti di Bill Damaschke, Pam Abdy, Mike De Luca e Warner Bros Pictures Animation".