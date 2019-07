Warhammer 40.000 diventa una serie tv live-action sviluppata da Frank Spotnitz

Warhammer 40.000 diventerà una serie tv sviluppata da Frank Spotnitz che avrà il titolo di Eisenhorn.

Il progetto non ha ancora un'emittente o un servizio di streaming che ne ha acquistato i diritti per la messa in onda, tuttavia i produttori sono attualmente nelle fasi di trattative con alcuni network.

Lo show live-action tratto da Warhammer 40.000 sarà tratto dai romanzi scritti da Dan Abnett. La storia racconterà quello che accade quando infuria, nell'oscurità, un conflitto segreto, combattuto dagli agenti dell'Inquisizione imperiale, mentre gli eserciti dell'umanità intraprendono una guerra senza fine attraverso un milione di cambi di battaglia. Eisenhorn, attingendo da generi fantascientifici, fantasy e criminali, vedrà l'inquisitore Gregor Eisenhorn e i suoi investigatori lottare per contrastare le armate di alieni, eretici e demoni prima che il destino dell'umanità sia segnato

Frank Spotnitz sarà showrunner e produttore esecutivo della serie che verrà realizzata con la collaborazione di Big Light Productions e Games Workshop.

Il produttore ha dichiarato che Warhammer 40.000 è intrisa di tradizioni ricche e complesse, con una miriade di racconti e storie che si sono accumulati nel corso degli anni in questo mondo elettrizzante e complesso, rendendolo uno dei marchi più eccitanti da adattare per gli spettatori televisivi e considerando i leali fan del franchise: "Non c'è nulla di questo tipo in televisione e siamo incredibilmente entusiati di immergerci in questa esperienza all'insegna della creazione di mondi pieni di immaginazione, complessi e coinvolgenti con lo scopo di portare sullo schermo questa incredibile saga".

Andy Smillie di Games Workshop ha aggiunto: "L'Inquisitore Eisenhorn rappresenta uno dei personaggi più amati tra i nostri mondi e siamo entusiasti all'idea di condividere i suoi exploit e le sue avventure con gli spettatori vecchi e nuovi. Frank e il suo incredibile team di Big Light hanno compiuto delle cose fantastiche con altri marchi, portando mondi complessi sullo schermo, e non vediamo l'ora di scoprire cosa produrrà la nostra partnership che coinvolge l'oscurità di Warhammer 40.000". Lo sceneggiatore Dan Abnett ha concluso: "Gregor Eisenhorn è una forza senza sosta in un futuro oscuro dell'universo di Warhammer: un distruttore di demoni e un eliminatore di eretici, implacabile, potente e determinato. Ma quello che mi ha attirato, fin dal momento in cui ho iniziato a scrivere di lui, è stata la sua complessità. Non è l'eroe semplice e spietato che sembra. La sua battaglia lo porta in luoghi oscuri e lo obbliga a mettere in dubbio il suo dovere, la sua comprensione dell'Imperium e la sua stessa identità. Con Eisenhorn non si tratta solo di avventure e sono certamente vivide: si tratta del percorso che lo spinge ai limiti di ciò che è e di quello che significa essere leale".

The Man in the High Castle raccontato dal suo creatore Frank Spotnitz