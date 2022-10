War -La guerra desiderata: il trailer del film di Gianni Zanasi con Edoardo Leo e Miriam Leone

Ecco il trailer di War - La guerra desiderata, un film di Gianni Zanasi con Edoardo Leo e Miriam Leone, prodotto in collaborazione da Sky e Amazon Prime Video, la cui uscita è prevista per il 10 novembre.

Vision Distribution ha appena pubblicato il trailer ufficiale di War - La guerra desiderata: una war-comedy diretta Gianni Zanasi e interpretata da Edoardo Leo e Miriam Leone, che il destino, reso folle dalla storia, ha voluto disperatamente attuale.

Dal regista di Troppa grazia e Non pensarci che il destino arriva La guerra desiderata, una pellicola che racconta l'avvicinarsi di una folle guerra europea. Il film è stato scritto nella primavera del 2019 e, nella primavera del 2022, mentre i tecnici e il regista si stavano dedicando alla fase di montaggio, la Russia ha invaso l'Ucraina. Un mio amico di Zanasi lo ha contattato scrivendogli: "Tu sei un veggente". Al che lui ha risposto: "No, io non prevedo il futuro, è il futuro che sta andando all'indietro".

Il regista, a questo proposito, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La penso davvero così, il futuro che sta andando all'indietro. E mi auguro, nell'orrore di quello che sta succedendo, che il cinema possa ancora una volta rimettere il futuro dove è giusto che stia. Dopo il presente."

La sinossi di La guerra desiderata recita: "Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all'Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l'impensabile, una guerra nel cuore dell'Europa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare."