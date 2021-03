WandaVision: i colori magici dell'MCU spiegati dal regista della serie Disney+

Dopo il successo di WandaVision su Disney+, il regista Matt Shakman parla dei colori magici visti nel Marvel Cinematic Universe e del loro significato. Ricordiamo che la magia è un elemento chiave dell'MCU grazie alla presenza di personaggi come Doctor Strange, e che a ogni personaggio sono abbinati dei colori che hanno un significato speciale.

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

Nel corso di un intervista con ComicBook, Matt Shakman si è soffermato sull'importanza dei colori magici nell'MCU (rosso per Wanda, giallo-arancio per il Doctor Strange, viola per Agatha, il colore delle streghe...) e su una loro possibile correlazione con le Gemme dell'Infinito spiegando:

"Beh, sicuramente il potere di Wanda si è rafforzato dalla sua esperienza con la Gemma dell'Infinito che abbiamo visto nell'ultimo episodio. In termini di differenziazione del colore, penso che sia importante perché quando cerchi di descrivere cosa sta succedendo, specialmente con Agatha a Salem, Massachusetts, vuoi essere in grado di vedere la sua magia viola divorare quella magia blu, giusto? Perché è quello che fa, assorbe il potere, succhia la magia dalle altre streghe. Ed è per questo che ricorda Indiana Jones e l'ultima crociata alla fine di quella scena, perché lei ha letteralmente succhiato da loro tutta la loro magia nella vita. Quindi per noi, in termini di codifica dei colori per quella scena, questo è stato uno dei motivi principali per cui lo abbiamo realizzato in quel modo. Adesso conosciamo la magia di Wanda, ma è in evoluzione e cambia man mano che la storia avanza".

In attesa di conoscere il futuro di Wanda Maximoff nell'MCU, potete approfondire il significato del finale di WandaVision e le sue implicazioni future nella nostra analisi.