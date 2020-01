Vota le tue serie tv preferite del 2019!

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, oggi prendono ufficialmente il via i Movieplayer.it Awards 2020, il premio dedicato alle vostre serie TV e ai film preferiti del 2019, quelli che vi hanno appassionato e che ricorderete a lungo. Anche in questa occasione la redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi lettori una serie di candidature televisive, cercando di accontentare un po' i gusti di tutti e di includere i titoli più rappresentativi dell'anno, ma alla fine sarete solo voi a stabilire chi saranno i vincitori di quest'anno.

Prima di votare, vi ricordiamo che non è obbligatorio esprimere la propria preferenza per tutte le categorie, ma è possibile votare anche solo per alcune tra quelle elencate. L'unica categoria per la quale è obbligatorio esprimere la propria preferenza è quella per la miglior serie TV! Le votazioni iniziano oggi, 7 gennaio, e proseguiranno fino al 12 gennaio compreso. I risultati delle votazioni saranno condivisi su Movieplayer.it, due giorni dopo, il 14 gennaio 2020!

Di seguito tutte le nomination e il link per votare!

Miglior serie televisiva dell'anno

Chernobyl

Fleabag

Il trono di spade

La casa di carta

Love, Death & Robots

Mindhunter

Mr. Robot

Peaky Blinders

Stranger Things

The Boys

The Crown

Watchmen

Migliore nuova serie TV

Chernobyl

Euphoria

Love, Death & Robots

Russian Doll

The Boys

The Morning Show

The Witcher

Unbelievable

Watchmen

Miglior serie Commedia

Fleabag

La fantastica signora Maisel

Il metodo Kominsky

The Good Place

Veep

Glow

What We Do in the Shadows

The Politician

Miglior serie Sci-fi/Fantasy/Horror

Good Omens

Il trono di spade

Le terrificanti avventure di Sabrina

Love, Death & Robots

Servant

Stranger Things

The Boys

The Witcher

Watchmen

Miglior serie Crime

Big Little Lies - Piccole grandi bugie

Dublin Murders

Gomorra - La Serie

Il processo

Le regole del delitto perfetto

Mindhunter

True Detective

Unbelievable

When They see Us

Miglior serie Teen

Baby

Élite

Euphoria

Le terrificanti avventure di Sabrina

Sex Education

Skam Italia

Stranger Things

The End of the F***ing World

The Politician

Miglior serie Animazione

BoJack Horseman

Disincanto

I Griffin

I Simpson

Love, Death & Robots

Prosciutto e uova verdi

Rick and Morty

Tuca e Bertie

Undone

Miglior serie/miniserie Britannica

Black Mirror

Caterina la Grande

Fleabag

Good Omens

Killing Eve

Peaky Blinders

Sex Education

The Crown

The End of the F***ing World

Migliore serie/fiction Italiana

1994

Baby

Gomorra - La Serie

I Medici

Il nome della rosa

Il processo

Rocco Schiavone

Skam Italia

Suburra

Migliore Attore in una serie tv drammatica

Henry Cavill per The Witcher

Jared Harris per Chernobyl

Jason Bateman per Ozark

Jonathan Groff per Mindhunter

Kit Harington per Il trono di spade

Mahershala Ali per True Detective

Rami Malek per Mr. Robot

Sam Rockwell per Fosse/Verdon

Tobias Menzies per The Crown

Migliore Attrice in una serie tv drammatica

Anne Hathaway per Modern Love

Helen Mirren per Caterina la Grande

Jennifer Aniston per The Morning Show

Laura Linney per Ozark

Michelle Williams per Fosse/Verdon

Nicole Kidman per Big Little Lies

Olivia Colman per The Crown

Regina King per Watchmen

Zendaya per Euphoria

Migliore Attore in una serie tv commedia

Ben Platt per The Politician

David Tennant per Good Omens

Jim Parsons per The Big Bang Theory

Marc Maron per GLOW

Michael Douglas per Il metodo Kominsky

Michael Sheen per Good Omens

Paul Rudd per Living with yourself

Ricky Gervais per After Life

Ted Danson per The Good Place

Migliore Attrice per una serie tv commedia

Allison Janney per Mom

Anna Faris per Mom

Christina Applegate per Amiche per la morte

Jane Fonda per Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus per Veep

Lily Tomlin per Grace and Frankie

Natasha Lyonne per Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge per Fleabag

Rachel Brosnahan per La fantastica signora Maisel

Miglior Attore Non Protagonista in una serie tv

Alan Arkin per Il metodo Kominsky

Andrew Scott per Fleabag

David Harbour per Stranger Things

Holt McCallany per Mindhunter

Louis Gosset Jr. per Watchmen

Peter Dinklage per Il trono di spade

Steve Carell per The Morning Show

Stellan Skarsgård per Chernobyl

Tony Shalhoub per La fantastica signora Maisel

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv

Alex Borstein per La fantastica signora Maisel

Emily Watson per Chernobyl

Helena Bonham Carter per The Crown

Jean Smart per Watchmen

Julia Garner per Ozark

Meryl Streep per Big Little Lies

Olivia Colman per Fleabag

Toni Collette per Unbelievable

Vera Farmiga per When They See Us

Da Il Trono di Spade a La casa di carta, non mancano le serie evento del 2019 che hanno appassionato il pubblico e fatto discutere, ma non abbiamo certo escluso le serie televisive italiane, da Gomorra a Suburra, e quelli che si sono rivelati dei veri e propri gioielli come Watchmen, Chernobyl. Spazio anche a Stranger Things e alla controversa Euphoria... insomma, c'è l'imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda le serie televisive. Allo stesso modo abbiamo dato spazio ai volti più rappresentativi dell'annata di serie tv che ci siamo lasciati alle spalle.