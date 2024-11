Voltron: Sterling K. Brown protagonista del live-action tratto dalla serie animata

La star di This Is Us, Sterling K. Brown, sarà il protagonista del film live-action Voltron per Amazon MGM Studios.

Sterling K. Brown sarà il protagonista del film live-action Voltron per Amazon MGM Studios. La star si unirà ai già annunciati membri del cast Henry Cavill (L'uomo d'acciaio) e Daniel Quinn-Toye, un esordiente del cinema che è apparso in televisione in Badults e ha sostituito Tom Holland in "Romeo & Juliet" nel West End questa primavera.

Il film vedrà anche la partecipazione di Rita Ora e John Kim. Tra i produttori figurano Todd Lieberman della Hidden Pictures, Bob Koplar, Thurber e David Hoberman della Hobie Films.

Sterling K. Brown: "Robert Downey Jr. merita di vincere l'Oscar"

La serie live-action e i progetti di Brown

Al momento i dettagli della trama sono tenuti strettamente nascosti. Rawson Marshall Thurber dirige il film da una sceneggiatura scritta insieme a Ellen Shanman. Thurber ha recentemente scritto e diretto il film d'azione di Netflix del 2021 Red Notice con Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson, e Skyscraper del 2018, di cui Johnson è stato anche protagonista.

This Is Us: Sterling K. Brown nell'episodio A Father's Advice

La serie televisiva "Voltron" segue una squadra di esploratori spaziali che pilotano un super robot gigante. Il franchise è stato adattato da diverse serie televisive anime giapponesi da Toei Animation e ha generato diverse serie americane, tra cui Voltron: Legendary Defender.

All'inizio dell'anno, Brown ha ricevuto una nomination come miglior attore non protagonista agli Oscar per il suo ruolo in American Fiction di Cord Jefferson ed è apparso con Jennifer Lopez e Simu Liu in Atlas di Netflix. Tra i suoi crediti precedenti figurano: American Crime Story, This is Us, The Marvelous Mrs. Maisel e Black Panther.

Voltron: Legendary Defender - Una foto della serie

Brown sarà poi protagonista della serie Hulu Paradise di Dan Fogelman, insieme a James Marsden e Julianne Nicholson.