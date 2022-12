Volodymyr Zelensky è la persona dell'anno 2022 per il TIME

Volodymyr Zelensky è stato nominato persona dell'anno 2022 dal TIME Magazine; l'onorificenza si lega al lavoro e al sacrificio che ha dimostrato in questi mesi come presidente dell'Ucraina.

TIME Magazine ha nominato Volodymyr Zelensky, il Presidente ucraino, persona dell'anno per il 2022. I suoi meriti vanno ben oltre la posizione che ricopre, dovendo fronteggiare momenti di estrema violenza e sacrificio senza mai muovere un passo dalla sua nazione.

Volodymyr Zelensky ha ampiamente dimostrato il suo valore nel corso dell'anno, trovandosi davanti una minaccia che non tutti avrebbero affrontato allo stesso modo. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin, iniziata lo scorso febbraio, ha destabilizzato l'intero pianeta e gli attuali equilibri energetici.

Sebbene l'amministrazione Biden gli abbia offerto una salvezza tutta personale, proponendogli di farlo uscire dal paese, Zelensky ha invece guidato la sua nazione su un fronte unito contro questa nuova minaccia. Durante tutta l'invasione il presidente dell'Ucraina è rimasto saldamente fedele al suo popolo scegliendo di affiancarli nella lotta per la libertà.

Per questi e altri meriti il TIME Magazine lo ha nominato uomo dell'anno del 2022, dedicandogli un'intervista in esclusiva e una copertina.

Volodymyr Zelensky ringrazia Mila Kunis e Ashton Kutcher per la raccolta fondi per l'Ucraina

Vi ricordiamo che Volodymyr Zelensky prima di essere presidente aveva lavorato come comico, interpretando anche il ruolo di un insegnante nella sit-com del 2015 Servant of the People. Successivamente ha anche lavorato come doppiatore nel film d'animazione Paddington.