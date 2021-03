Voice Anatomy: Morgan ospite di Pino Insegno, stasera su Rai2

Ci sarà anche Morgan, stasera su Rai2 alle 23:45, nella nuova puntata di Voice Anatomy, per discutere con Pino Insegno quale sia il legame tra la voce e la paura.

Quali sono le differenze e le similitudini tra voci impaurite e voci che spaventano: cosa succede alla nostra voce quando abbiamo paura? Come controllarla? Come liberarsi della paura, anche la più grande, con la sola voce? Qual è la voce che fa più paura?

Morgan racconterà il suo rapporto con la paura e si sottoporrà alla lezione di dizione del professor Andrea Papalotti; interverrà poi il compositore e musicista Claudio Simonetti, fondatore del gruppo Goblin che si è contraddistinto nella composizione di colonne sonore di film horror, oltre agli ospiti come l'imitatore Claudio Lauretta, l'influencer e doppiatore TheMerluzz, il professor Franco Fussi, l'attrice e cantante Nicole Magolie.

Non mancheranno poi le esibizioni della resident band Cluster, della ballerina Roberta Siciliano e la performance finale di Albert Hera a cui spetterà il compito di raccontare in suoni quanto successo durante la puntata.