Vodafone Happy Friday: Now TV Ticket Serie TV in regalo oggi, per 4 mesi

Oggi Vodafone Happy Friday regala quattro mesi di NOW TV Ticket serie TV.

Vodafone Italia dà il via all'iniziativa Happy Friday. Come riportato dal sito mondomobileweb, Vodafone offrirà ad alcuni clienti la possibilità di ottenere uno sconto del 100% sui primi 4 mesi di abbonamento digitale per NOW TV.

I clienti Vodafone iscritti al programma di fidelizzazione Vodafone Happy, accedendo all'App MyVodafone dalle ore 00:01 fino alle 23:59 di Venerdì 13 Settembre 2019, potranno partecipare al nuovo appuntamento Happy Friday disegnando uno smile nello schermo.

I prescelti avranno quattro mesi di Ticket Serie TV su NOW TV gratuite per guardare le Serie TV del momento e le produzioni originali Sky con stagioni complete on demand e nuovi episodi ogni settimana.

Dopo aver accettato il premio, il cliente riceverà un codice coupon tramite SMS da inserire in una pagina dedicata all'interno del sito ufficiale di Now TV. Per attivare il premio sarà necessario creare un account NOW TV e inserire un proprio metodo di pagamento. Dopo i primi quattro mesi gratuiti, il Ticket Serie TV si rinnoverà con un costo anticipato di 9,99 euro al mese. Il servizio potrà essere disdetto in qualsiasi momento senza vincoli contrattuali. Il codice coupon sarà valido fino al 30 Settembre 2019.

NOW TV è il servizio in streaming live e on demand di SKY Italia che permette di accedere a contenuti, senza vincoli e su qualsiasi dispositivo come ad esempio Vodafone TV, Smart TV Compatibili, PC, Smartphone, Tablet, Game Console e Google Chromecast.