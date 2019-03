Le Voci dell’inchiesta - Pordenone Docs Fest 2019, ecco il programma

Le Voci dell'Inchiesta - Pordenone Docs Fest 2019 anche quest'anno porta a Cinemazero per cinque giorni, dal 10 al 14 aprile, una ricca programmazione con una straordinaria selezione di documentari nazionali e internazionali pluripremiati nei migliori festival del settore, ospiti d'eccezione e prestigiose anteprime nazionali.

Tra i temi affrontati in questa edizione, un posto di rilievo è Per un'idea di democrazia, una particolare sezione capace di guardare alle esperienze oltre confine e ci aiuti ad aggiornare ed esercitare, oggi più che mai, il nostro spirito democratico. Spazio anche a Questi nostri fantasmi, per individuare un antidoto alla rimozione del passato, e Prove pratiche di accoglienza per raccontare la forza dirompente di esperienze "invisibili" di integrazione.

Questioni attuali che sapranno raccontare al meglio il mondo di oggi, attraverso documentari provenienti da tutto il mondo come The trial of Ratko Mladic, anteprima italiana, di Henry Singer e Rob Miller, il resoconto del processo al più sanguinario protagonista del conflitto in Jugoslavia, responsabile dell'assedio di Sarajevo e dell'uccisione di 7.000 musulmani a Srebrenica. Un'inchiesta che ripercorre le tappe del processo esplorandone gli antipodi. Immagini potenti, di oggi e di ieri, per ricordarci un'assurda e gratuita crudeltà come quelle che scorrono in Aleppo: The silence of the War, di Amir Osanlou. Quadri statici, liricamente drammatici che raccontano una città fantasma, una geografia urbana che non ha più volto, un luogo che dovrà ridiscutere la propria identità ricominciando dalle macerie.

E il conflitto è anche al centro di Gaza, in cui i registi Garry Keane e Andrew McConnell scrivono un coraggioso diario delle difficili esistenze di alcuni abitanti della striscia di Gaza tra il 2014 e il 2018, quando il cessate il fuoco sembrava poter concedere loro il privilegio della speranza.

Non mancherà in questa edizione un focus sulla questione femminile. Tra tutte segnaliamo Beloved di Yaser Talebi, un ritratto struggente di Firouzeh, una donna iraniana che lotta per mantenere la sua indipendenza spirituale, esistenziale e lavorativa. Un viaggio in un'Iran dominato dal ritmo delle stagioni e da piccoli e grandi drammi umani.

Il documentario contemporaneo, quindi, ancora oggi sembra essere il genere cinematografico maggiormente vivo, interessante e denso di contenuti: mai come ora - anche per la disponibilità di strumenti di ripresa leggeri, a costo contenuto e di qualità eccellente - il reale irrompe con forza inusitata sugli schermi. "Realtà mai viste", quelle che vengono raccontate a Le voci dell'inchiesta, spesso da registi giovani o giovanissimi, dal 10 al 14 aprile a Cinemazero. Per tutte le info: www.voci-inchiesta.it.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!