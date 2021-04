Vivo: il teaser del film animato musicale con Lin-Manuel Miranda

Vivo è il nuovo film animato musicale prodotto da Sony Pictures Animation che vede impegnato Lin-Manuel Miranda nel ruolo del protagonista e il primo teaser condiviso da Netflix regala le prime sequenze dell'atteso progetto.

Nel filmato viene introdotto il simpatico protagonista, Vivo, mostrato mentre si esibisce per la gioia degli spettatori suonando e cantando.

Vivo è stato diretto da Kirk DeMicco e avrà al centro un kinkajou, con la voce di Lin-Manuel Miranda, che deve arrivare a Miami per "consegnare" una canzone da parte del suo amato proprietario e mentore Andres (Juan de Marcos Gonzelez).

Lin-Manuel Miranda, commentando la distribuzione del progetto grazie a Netflix, ha dichiarato: "Portare in vita Vivo è stato un incredibile percorso artistico. Non potrei avere dei migliori partner creativi rispetto a Kirk, Quiara, Alex e l'intero team di Sony Animation. Sono così eccitato all'idea che Vivo abbia trovato una casa a Netflix, dove ragazzi di tutte le età potranno apprezzare le canzoni del film e le avventure più e più volte". Il regista Kirk DeMicco ha aggiunto che centinaia di artisti della Sony hanno lavorato al progetto durante un periodo incerto e difficile, "portando passione e bellezza a ogni inquadratura del film. E come musical, Vivo è una lettera d'amore nei confronti della musica latinoamericana e questo film non potrebbe esistere senza il lavoro dei nostri talenti vocali che comprendono Gloria Estefan, Juan de Marcos, Zoe Saldana, Brian Tyree Henry, Ynairaly Simo e molti altri".

Il lungometraggio viene descritto come una storia sul coraggio, sulla capacità di trovare una famiglia in improbabili amici e su come la musica possa aprire le nostre menti a nuovi mondi.

La sceneggiatura è stata firmata da Quiara Alegria Hudes, mentre alla regia è impegnato anche Brandon Jeffords.