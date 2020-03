Viva RaiPlay! e Ciao Darwin in replica stasera su Rai1 e Canale 5

Fiorello, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano a far compagni agli spettatori con le repliche di Viva RaiPlay! e Ciao Darwin, stasera rispettivamente su Rai1 e Canale 5.

Stasera su Rai1 e su Canale 5 tornano, in replica, rispettivamente Viva RaiPlay! e Ciao Darwin. A Fiorello, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dunque, è affidato il compito di intrattenere il pubblico italiano in questo ultimo sabato di marzo.

Su Rai1 alle 21:25, ne Il meglio di Viva RaiPlay, vedremo Fiorello con ospiti come Tiziano Ferro, che svela un retroscena di un suo pezzo famosissimo, Antonello Venditti e Francesco De Gregori come non si sono mai visti e sentiti, Paola Cortellesi, Nek e una sorpresa da Los Angeles. Questo e molto altro ancora.

Canale 5 invece, dalle 21:20, riproporrà la seconda puntata di Ciao Darwin - Terre Desolate, che l'anno scorso fu contestatissima: la sfida Family Day contro Gay Pride.

Ospiti e capitani delle squadre saranno Povia e Vladimir Luxuria. I concorrenti dovranno dimostrare di possedere coraggio, intelligenza, simpatia e una serie di altre caratteristiche necessarie alla selezione "naturale" esibita nel corso della serata. Cosa sarà a determinare il vincitore? Alcune prove: quella del coraggio, il faccia a faccia, fino al famoso gioco finale dei Cilindroni.