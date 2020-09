Vittorio Sgarbi: a Venezia 77 stringe le mani alla Serraiocco, lei si arrabbia: "Rispettiamo le distanze"

Vittorio Sgarbi è stato al centro del solito fuoriprogramma durante la consegna del premio Kinéo a Venezia 77: il critico d'arte oltre a stringere le mani di Sara Serraiocco le si è avvicinato troppo, tanto che l'attrice lo ha invitato a rispettare la distanza di sicurezza.

Guardate la faccia arrabbiata di Sara Serraiocco a fianco dell'irresponsabile negazionista arrogante Sior Nulla #Sgarbi che si ostina a non usare la mascherina. pic.twitter.com/mMzSTpPMpN — valter zago (@ZagoValter) September 6, 2020

Vittorio Sgarbi varie volte si è espresso contro le norme anti Covid del nostro governo ed ha approfittato della vetrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020 per un'altra provocazione. Durante la consegna dei premi Kinéo a Sara Serraiocco il deputato le ha stretto le mani e per la foto di rito le si è avvicinato più del consentito. La protagonista di Non Odiare sempre più contrariata ha allontanato tutti: "Magari teniamo le distanze di sicurezza", ha detto cercando di mantenersi calma.

Come si può vedere nel video pubblicato da Il Corriere, pochi secondi Sara Serraiocco ha chiesto il microfono e ha detto: "Voglio aggiungere una cosa: io rispetto le distanze di sicurezza, perché è fondamentale. Ho anche avuto un parente che è stato male per questo". La conduttrice ha temuto il peggio e ha detto: ″È l'entusiasmo che ci fa dimenticare". A quel punto anche Vittorio Sgarbi ha voluto dire la sua: "Vero, non porto la mascherina per favorire le distanze. E aggiungo, amiamo di meno". Sara Serraiocco si è allontanata giustamente arrabbiata mentre Sgarbi, che ha passato la serata seduto accanto alla pornostar Vittoria Risi, ha indossato una mascherina su cui era raffigurata una capra.